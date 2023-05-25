غليان بين الحكام بسبب أزمة "المستحقات"

تتواصل فصول أزمة تأخر صرف المستحقات المالية لحكام كرة القدم بمختلف درجاتهم، رغم المطالبات المتكررة لمسئولي لجنة الحكام بإنهاء تلك الأزمة.

وخلال الفترة الماضية، كرر البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مطالباته لمسئولي مجلس إدارة اتحاد الكرة بضرورة الإسراع في صرف مستحقات الحكام المتأخرة، خصوصًا بعدما توقف صرف المستحقات منذ فترة طويلة.

وتبرز مستحقات حكام الدوري الممتاز باعتبارها جزءا من مشكلة تأخر صرف مستحقات الحكام بمختلف الدرجات، حيث لم يتلق حكام الدوري الممتاز أي بدلات مالية منذ حصولهم على البدلات الخاصة بالجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز.

ومع إسدال الستار أمس على منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الممتاز، أصبح لدى اتحاد الكرة مستحقات 15 جولة كاملة لحكام البطولة لم يتم صرفها حتى الآن، وهو الأمر الذي تسبب في حالة استياء لدى معظم الحكام، ودفع العديد منهم للتواصل مع مسئولي لجنة الحكام ومطالبتهم بالتدخل لإنهاء تلك الأزمة.

وزاد من استياء حكام الدوري الممتاز تحديدًا تجاه أزمة تأخر صرف البدلات المالية، عدم وفاء اتحاد الكرة بالوعود التي قدمها للحكام في بداية الموسم الحالي بصرف مستحقاتهم بشكل شهري، وهو الأمر الذي تم الالتزام به في أول شهرين فقط من بداية الموسم قبل أن يبدأ بعدها مسلسل التأخر في صرف البدلات المالية.