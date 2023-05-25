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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الرعاية الصحية بجنوب سيناء: زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوي لـ12 بمستشفى شرم الشيخ

طوير وحدة غسيل الكلى
طوير وحدة غسيل الكلى بمستشفى شرم الشيخ الدولي
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قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنه جاري تطوير وحدة غسيل الكلى بمستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث كانت الوحدة القديمة تشمل 7 ماكينات ونظرا لزيادة عدد المرضى والذي وصل إلى 23 مريضا ثابت غير الزائرين فقد تقرر تطوير وحدة الغسيل بزيادة 3 غرف، لتشمل 12 ماكينة غسيل تتحقق بها جميع الشروط الصحية لرعاية المرضى، مشيرا إلى أنه سيجرى الانتهاء من التطوير خلال يومين، على أن تكون الوحدة جاهزة للافتتاح خلال الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في اطار الحرص الدائم على توفير جميع سبل الراحة للمرضى، وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الذي تابع التطوير الجاري لوحدة غسيل الكلى بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

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تطوير وحدة الغسيل - مستشفى شرم الشيخ الدولي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء الدكتور أيمن رخا 12 ماكينة غسيل كلوي