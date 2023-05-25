تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس 25 مايو 2023

القاهرة.. يناقش الحوار الوطني خلال الجلسات النقاشية الخاصة بالمحور المجتمعي قضايا التعليم ما قبل الجامعي، والحالة السكانية في مصر وكيفية تحسين الخصائص السكانية.

فيينا.. يرأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الصعود في كنيسة العذراء المنتصرة في العاصمة النمساوية فيينا.

أكرا.. تعقد أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) منتدى القيادة الإفريقية السابع (ALF) حول "تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية سعيا لإطلاق الإمكانات الزراعية في أفريقيا" بالعاصمة الغانية أكرا تحت رعاية نانا آدو دانكوا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، ويشارك بتنظيمه معهد UONGOZI.

بروكسل.. يتوجه الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى هافانا في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام للمشاركة في المجلس المشترك بين الاتحاد الأوروبي وكوبا لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين في شتى المجالات.

باريس.. يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة روبيه في شمال فرنسا، لتكريم أسماء ضباط الشرطة الثلاثة الذين لقوا حتفهم في حادث طريق مأساوي في مدينة "فيلنوف داسك" بالقرب من مدينة لِيل على الحدود الفرنسية البلجيكية، الأحد الماضي.

باريس.. تتوجه كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى روما بناء على دعوة من نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني ومن المقرر أن تبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في إطار معاهدة كيرينالي للتعاون الثنائي، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 فبراير الماضي.