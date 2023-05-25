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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يستقر على قائمة المحترفين لمباراة غينيا

فيتوريا
فيتوريا
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وضع البرتغالي روي فيتوريا 8 محترفين على رأس اهتماماته في معسكر المنتخب الوطني الذى ينطلق أحد يومي 9 أو 10 يونيو المقبل استعدادا لمواجهة غينيا بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.
وتضم قائمة المحترفين كلا من: "محمد صلاح ليفربول الإنجليزي، محمود تريزيجيه طرابزون التركي، مصطفى محمد نانت الفرنسي، أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، طارق حامد لاعب اتحاد جدة، سام مرسي إبسويتش تاون الإنجليزي، عمر مرموش فولفسبورج الألماني، أحمد حمدي مونتريال الكندي".
وبات في حكم المؤكد، غياب الثلاثي أحمد حسن كوكا لاعب ألنيا سبور التركي، وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي عن المعسكر للإصابة، فيما قد يغيب محمد النني عن المنتخب أمام غينيا لعدم الجاهزية الفنية.
وتلقى اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" بتحديد 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا، حيث يمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.

فيتوريا المنتخب غينيا محمد صلاح