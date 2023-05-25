بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

يقدم موقع “البوابة نيوز”، بث مباشر لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، اليوم الخميس، نقلا عن الصفحة الرسمية لموقع الرئاسة المصرية.

وتولى تنفيذ مشروع مجمع مصانع الكوارتز، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تنفيذه، يستغل خامات ذات جودة عالية من جبال البحر الأحمر، حيث تصل نقاوة الكوارتز إلى 99% في منجم بمنطقة مرسى علم.

ويُصنف المشروع كالأول من نوعه في مصر والدول العربية والأفريقية، والأول عالمياً من حيث تكامل العملية الإنتاجية، وذلك بإقامة مصانع لإنتاج منتجات متنوعة من خام الكوارتز، مثل رقائق وألواح وأحجار وبودرة وغيرها.

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