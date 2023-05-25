انطلاق فعاليات تدريب رؤساء اللجان والمراقبين المرشحين لامتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات تدريب المرشحين للعمل رؤساء ومراقبين أوائل للجان السير لامتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة، الذي يتقيمه مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وذلك بمسرح مدرسة الثانوية الصناعية في العاصمة طور سيناء من 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واستكمالا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة استعدادا لبدء أعمال الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 وحرصا منها على وضع استراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية وفنية إيجابية لتدريب المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان السير لامتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة .

وفي يلي أسماء المرشحين:

أولا- ديوان المديرية: حسن حسن أحمد رمضان ، ومحمد عبد الخالق القطب عبد الدايم، وأحمد محمد عطية الكوك، ومحمد السيد مجاهد الكرداوي، وشاكر شفيق عزيز سركيس، ومحمود القطب محمد رمضان، وإبراهيم رزق مصطفى الفقي، وعبد الحميد عبد الفتاح سالم مهنا، وأحمد علي محمد محمد، ومصيلحي أحمد مصيلحي عبد الفتاح، وخالد عثمان مغربي عمان عبد الله ، ومحمد السيد محمد عطيوي، ومحمد إسماعيل موسى عبد العظيم، وأحمد عبد العزيز محمد عمر.

ثانيا - إدارة طور سيناء: ايهاب علي شعبان درويش ، ورضا أحمد محمد متولي ، ورمضان أحمد الموزي الشحات ، وصبحي علي شعيب علي ، والسعيد زيدان أحمد ضافر، وخضر فراج سالم موسى ، وحسن محمود زكي حسن ، وسلطان عبد الجواد محمد حسنين ، وأبو العزم رضا أبو العزم فودة ، وناصر إبراهيم عبد الحميد خليل ،و محمد زكي محمد علي الصياد ، ومحمد أحمد أحمد عبد القادر، وصلاح نصر إسماعيل محمد ، وسليمان صبيح بزيع صبيح ، وحسام عبد الفتاح صديق محمد، وسلامة عبد الستار عطية شاهين ، و أيمن فتحي محمد إبراهيم ، وعبد الواحد عبد الواحد محمد عبد الواحد ، ورشدي حسن إسماعيل عدوي ، ومحي محمد محمد سليمان ، وإبراهيم محمود إبراهيم السيد، وأحمد فرج الله جاد ناجي، وعبد المجيد حسن مكاوي محمد حمدان ، وممتاز محمد أحمد إبراهيم ، وعبد العزيز نشأت عبد العزيز غريب ، ومحمد أحمد عبد الحميد شنب.

ثالثا- إدارة أبوزنيمة:عادل محمد مرتضى أحمد يوسف ، ومصطفى أحمد مصطفى عمرو ، وشهاب محمد رزق جمعة ، والسيد بيومي السيد عطية.

رابعا -إدارة أبورديس: مصطفى رياض محمود بدران، وعبد اللطيف عبد العزيز منصور محمد، ومحمد محمد صلاح محمد علي، وفوزي إبراهيم غريب حسن، وقدري عبد العزيز عبده السرطاسي، ومحمد عبد العزيز عبد الرحمن راضي، وعبد الفتاح شوقي السيد شومان، وعصام أحمد عليان بركات، ومحمد عمر عبد الباقي سليمان

خامسا - إدارة دهب : محمد علي عباس علي ، وأحمد محمد رفعت حسن عبد الحافظ، وعلاء الدين محمد أحمد محرم، وهشام محمود أحمد البلاط.

سادسا - إدارة رأس سدر:عوض السيد محمد أبو العنين ، وخالد منصور أحمد عارف، ووائل عبد الفتاح عبد الفتاح غيث، وناصر عادل السيد أحمد، ومصطفى محمد مصطفى سالم، ووائل أحمد السيد عثمان، وشريف محمد مصطفى الجندي، وآسر مصطفى مصطفى شبانه، وعبد الرازق فؤاد محمد عمار، وعلاء الدين شعبان محمد أبو راضي ، وسامح محمد عبد الله عبد السلام، وحامد محمد عبد المنعم السنهوتي، ومحمد السيد محمد أبو العينين السحراوي، وعبد الفتاح عبد الرحمن إبراهيم علي، وأبوزيد أحمد أبوزيد يحيى، وأشرف شوقي عبد المولى هندي، ووائل عبد الفتاح إبراهيم الإمام، وباسم مصطفى عبد الرحمن المهدي، علي محمد محمد عبد الله، محمد محمد الشنهاب حسانين، فتحي إبراهيم عامر خلف، ومروان عطية محمد النويهي، ووليد محمد طه محمد علي، وراضي خيري السيد حسن، ومحمد محمد أمين الكردي.

سابعا - إدارة سانت كاترين: محمد يوسف محمد درويش، وطارق السيد حافظ الليثي، وعادل عبد الباسط أحمد محمد العش، وماهر محمد عبد المنعم فايد، والسيد عبد الله المتولي أحمد ، وفتحي لبيب رمضان مبارك.

ثامنا - إدارة شرم الشيخ: محمود محمود محمد المحلاوي، وأحمد عبد الخالق عبده مصطفى.

تاسعا - إدارة نويبع: حداد شعبان صاوي محمد ، ومحمد أحمد السيد خليل ، وأحمد محمود زكي سيد أبوزيد، ورمضان مصطفى أحمد محمد، وعاطف محمد السعيد السيد العزازي، وحسن محمد عكاشة علي ، ورضا فتحي سعد بدر، وصلاح أحمد عبد المعطي عبد الله، ورجب محمد أحمد القط ، وأحمد فوزي محمد عامر.