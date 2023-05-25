اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والعظمى 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السـواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة علي باقي الأنحاء.

ويشهد الخميس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 38 والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27 درجة.