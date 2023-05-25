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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. مصاب بالشلل يستعيد قدرته على المشي بواسطة التفكير

المريض غِرت يان
المريض غِرت يان
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عرضت فضائية يورونيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو لشخص مصاب بشلل نصفي تمكن من أن يستعيد تحكّمه الطبيعي بالقدرة على المشي بواسطة التفكير، وهو إنجاز يتحقق للمرة الأولى بفضل الجمع بين تقنيتين أتاحتا استعادة الاتصال بين الدماغ والنخاع الشوكي.

وبعبارة "لقد استعدت بعض الحرية"، لخّص المريض غِرت يان الذي لم يشأ ذكر اسم عائلته شعوره، إذ بات في استطاعة هذا الرجل الهولندي البالغ 40 عاماً، والذي يعاني إصابة في الحبل الشوكي على مستوى الفقرات العنقية، جرّاء تعرضه لحادث دراجة هوائية قبل عشر سنوات، أن يقف ويتنقل في مساحات متنوعة الطبيعة وحتى أن يصعد درجاً.

شلل نصفي يورونيوز الاتصال بين الدماغ والنخاع الشوكي الحبل الشوكي حادث دراجة هوائية