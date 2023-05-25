كييف: أسقطنا جميع طائرات "شاهد" التي أطلقتها روسيا

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية (كييف) أن القوات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط جميع الطائرات من طراز "شاهد" التي أطلقتها روسيا، الليلة الماضية وفي وقت باكر اليوم الخميس.

وذكرت الإدارة العسكرية -حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم- "وسط حالة التأهب بسبب الغارات الجوية التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، استخدم الجيش الروسي، طائرات شاهد تحمل ذخيرة.. كان هذا هجوم كبير، تم تدمير جميع الأهداف الجوية التي تم رصدها وهي تحلق باتجاه كييف بواسطة دفاعاتنا الجوية".

وأضافت "أن الروس ينتهجون أسلوب الهجوم الموجي، مع فترات زمنية معينة بين مجموعات طائرات شاهد كاميكازي بدون طيار"، مشيرة إلى أن هذه هي الطريقة التي تحاول بها القوات الروسية تحقيق أهدافها، بما في ذلك استنفاد قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية، لكن دون جدوى، لافتة إلى أنه يتم حاليا التحقق من عدد الأهداف الجوية التي تم إسقاطها.