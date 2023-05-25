القوات الأوكرانية تصد هجومًا روسيًّا ضخمًا على كييف

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية صدت بالكامل هجومًا جديدًا ضخمًا شنه الجيش الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام طائرات مسيرة، لافتة إلى أنه الهجوم الثاني عشر من نوعه على كييف الشهر الحالي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف سيرجي بوبكو، عبر حسابه على "تلجرام"، أن القوات الروسية "هاجمت مجددا كييف من الجو".

وتابع أن الإنذار الجوي في المدينة استمر لما يزيد عن 3 ساعات.

وأضاف أنه "وفقا لمعلومات أولية"، فإن ذلك الهجوم "الضخم" نفذته طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وأكد بوبكو أن "الملائكة الحارسين لأوكرانيا لم يمنحوا المعتدي أي فرصة. كل الأهداف الجوية التي كانت متجهة نحو كييف دمرت بواسطة دفاعاتنا الجوية".

وبحسب رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف فإن هذا الهجوم هو الثاني عشر من نوعه الذي يستهدف العاصمة خلال مايو الحالي.

وأشار بوبكو إلى أن الهجوم الجوي السابق على كييف حصل قبل 4 أيام.