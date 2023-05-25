مرتدية أحدث صيحات الموضة.. قطط وكلاب نافست عارضات الأزياء في "pet gala"

عرضت فضائية يورونيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو لعرض أزياء أبطاله من القطط والكلاب. أعاد مصمم الأزياء الشهير أنتوني روبيو ابتكار أكثر الإطلالات شهرة في حفل "بيت جالا" لهذا العام، لكنه استبدل عارضات الأزياء بالحيوات الأليفة، التي ارتدت الثياب الأنيقة والإكسسوارات الفاخرة.

أبطال هذا العرض قطط وكلاب من مشاهير السوشيال ميديا، نافست الفنانات وعارضات الأزياء، ووطئت أقدامها السجادة الحمراء لـ "pet gala"، مرتدية أحدث صيحات الموضة، وسط تصفيق الجمهور الذين تعرّفوا على إطلالة كل من ريهانا وسلمى حايك ونعومي كامبل ودوجا كات.