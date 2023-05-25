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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مرتدية أحدث صيحات الموضة.. قطط وكلاب نافست عارضات الأزياء في "pet gala"

عرض أزياء بيت جالا
عرض أزياء "بيت جالا"
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عرضت فضائية يورونيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو لعرض أزياء أبطاله من القطط والكلاب. أعاد مصمم الأزياء الشهير أنتوني روبيو ابتكار أكثر الإطلالات شهرة في حفل "بيت جالا" لهذا العام، لكنه استبدل عارضات الأزياء بالحيوات الأليفة، التي ارتدت الثياب الأنيقة والإكسسوارات الفاخرة.

أبطال هذا العرض قطط وكلاب من مشاهير السوشيال ميديا، نافست الفنانات وعارضات الأزياء، ووطئت أقدامها السجادة الحمراء لـ "pet gala"، مرتدية أحدث صيحات الموضة، وسط تصفيق الجمهور الذين تعرّفوا على إطلالة كل من ريهانا وسلمى حايك ونعومي كامبل ودوجا كات.

يورونيوز قطط وكلاب مشاهير السوشيال ميديا حفل بيت جالا pet gala