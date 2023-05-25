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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقاتلات إف-16 تابعة للناتو تجري تدريبات في سماء لتوانيا.. فيديو

مقاتلات إف - 16
مقاتلات " إف - 16"
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عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو لمشاركة طائرات من المقاتلات الرومانية والبرتغالية في مهمة تدريبية في سماء لتوانيا يومي الإثنين والثلاثاء الماضي.

وأظهر شريط مصور لقطات لمقاتلات إف-16 خلال مشاركتها في مهمته لمنظمة حلف شمال الأطلسي، تتعلق بمراقبة فضاء منطقة البلطيق، بهدف إبراز قدرات تلك الطائرات واختبار التنسيق فيما بينها.

ويأتي التدريب بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة مجموعة دول السبع في هيروشيما الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستنضم إلى التحالف المتعلق بتزويد أوكرانيا بطائرات إف-16، وتدريب الأوكرانيين على استخدامها.

مقاتلات إف-16 الناتو جو بايدن دول السبع لتوانيا