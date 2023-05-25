تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 25 مايو 2023

سادت حالة من الهدوء النسبي على أسعار الذهب في أسواق ومحلات الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 25 مايو 2023، وسط ترقب لأسعار الأوقية عالميا مع مخاوف لتعثر المفاوضات حول أزمة سقف الدين الأمريكي.

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأوسع انتشارًا وإقبالا في السوق المصرية) حوالي 2,355 جنيه للبيع و 2,375 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,691 جنيه للبيع و2,714 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,019 جنيه للبيع و2,036 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 1,570 جنيه للبيع و 1,583 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) لحوالي 18,840 جنيه للبيع و19,000 جنيه للشراء.

وأوقية الذهب حوالي 83,703 جنيه للبيع و 84,414 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,691,429 جنيه للبيع، و 2,714,286 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب يوم أمس الأربعاء متأثرة بتراجع طفيف للدولار والعائد على سندات الخزانة في ظل أزمة سقف الدين الأمريكي بينما تتجه الأنظار أيضا إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تلمسا لمؤشرات على مسار أسعار الفائدة مستقبلا.

وزاد الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1977.69 دولار للأوقية (الأونصة) وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1979.80 دولار.

وأنهى ممثلون للرئيس الأمريكي جو بايدن وجمهوريون بالكونجرس جولة أخرى من محادثات سقف الدين دون التوصل لقرار يوم الثلاثاء الماضي، مع اقتراب الموعد النهائي لزيادة حد اقتراض الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام فيما انخفض الدولار، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.