تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 25 مايو2023

استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 25مايو 2023، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية، بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

و سجل متوسط سعر الدولار الامريكي أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، 30.82 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

جاء اعلي سعر بيع للدولار الأمريكي اليوم في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، مسجلا 30.85 جنيه للشراء.و 30.95 جنيه للبيع..

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

و جاء سعر الدولار أمام الجنيه بنك الإسكندرية بداية تعاملات اليوم الخميس، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار في بنك قطر الوطني، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وعالميا صعد الدولار يوم امس الأربعاء إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة عملات رئيسية إذ دفعت الضبابية المرتبطة بمفاوضات سقف الدين الأمريكي المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، في حين يتوجه التركيز أيضا إلى الجنيه الإسترليني والكرونة السويدية والدولار النيوزيلندي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.25 % خلال يوم الأربعاء إلى 103.77 وهو أعلى مستوى منذ 20 مارس الماضي.