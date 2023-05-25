أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن الجهود مستمرة لإعادة تعويم سفينة الشحن التي جنحت في مجرى قناة السويس.
وأشارت القناة في نبأ عاجل، إلى أن السفينة "شين هاي تونج" التي ترفع علم هونج كونج جنحت عند الكيلو 159، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.
فضائيات
جهود مكثفة لإعادة تعويم سفينة شحن جنحت بقناة السويس
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أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن الجهود مستمرة لإعادة تعويم سفينة الشحن التي جنحت في مجرى قناة السويس.
أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن الجهود مستمرة لإعادة تعويم سفينة الشحن التي جنحت في مجرى قناة السويس.