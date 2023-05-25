جهود مكثفة لإعادة تعويم سفينة شحن جنحت بقناة السويس

الخميس 25/مايو/2023 - 08:21 ص

أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن الجهود مستمرة لإعادة تعويم سفينة الشحن التي جنحت في مجرى قناة السويس.

وأشارت القناة في نبأ عاجل، إلى أن السفينة "شين هاي تونج" التي ترفع علم هونج كونج جنحت عند الكيلو 159، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.