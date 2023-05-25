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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جهود مكثفة لإعادة تعويم سفينة شحن جنحت بقناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت  قناة إكسترا نيوز، بأن الجهود مستمرة لإعادة تعويم سفينة الشحن التي جنحت في مجرى قناة السويس.
وأشارت القناة في نبأ عاجل، إلى أن السفينة "شين هاي تونج" التي ترفع علم هونج كونج جنحت عند الكيلو 159، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.