النائب العام لنظيره الروسي: «جدية التعامل بين النيابتين عميقة»

أبدى المستشار حمادة الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية سعادته خلال استقباله السيد إيغور كراسنوف النائب العام الروسي بزيارته القاهرة كضيف عزيز يأتي ذلك استجابةً لدعوته في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين المصرية والروسية وتفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما.



وأوضح المستشار حمادة الصاوي أن جدية التعامل بين النيابتين المصرية والروسية جاءت خلال لقاءات عدة ومتابعات أعضاء النيابة العامة من البلدين والتي جاءت جميعها معبرة عن عمق العلاقة القانونية والقضائية بين مصر وروسيا، متمنيًا له إقامة سعيدة في القاهرة موجهًا سعادته لزيارة مكتب النائب العام.



كما أبدي السيد ايغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية سعادته بالتواجد في القاهرة استجابةً لدعوة النائب العام المستشار حمادة الصاوي في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين المصرية والروسية.

وأكد ايغور كراسنوف أن الجو الجميل الذي شاهدناه في زيارة القاهرة يجعلنا نناقش باكثر نشاط وحماس جميع المواضيع بين البلدين بهدف تعزيز العلاقات وتوسيع نطاقها في كل الاتجاهات.



يذكر أن استقبل المستشار حمادة الصاوي، أمس الأربعاء، السيد إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.

وتأتي الزيارة استجابةً لدعوة النائب العام لنظيره النائب العام لروسيا الاتحادية؛ في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، وجدول الأعمال المكمل لها بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي الملحق بالمذكرة، والموقع بين النيابتين في منتصف يونيو الماضي.