وزير خارجية إيطاليا يؤكد دعم بلاده للبنان وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات

أكد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تايانى دعم بلاده للبنان، مبديا الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء تايانى الأربعاء بوزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب في ختام زيارته لإيطاليا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية اللبنانية، شدد تاياني على أهمية ترسيخ الاستقرار الإقليمي من خلال المساعدة على معالجة مستدامة لأزمة النزوح بالتشاور مع نظرائه الأوروبيين، وأهمية التعاون الإقليمي أيضا لحل مشاكل اللجوء، ومساعدة الدول التي تواجه أعباء مماثلة ومنها لبنان لإيجاد الحلول المشتركة للنزوح.

واعتبرت الخارجية اللبنانية أن هذا الموقف الإيطالي المتفهم والداعم للبنان يعكس أهمية خاصة في إطار حملة حشد دعم دبلوماسي لموقف لبنان من ضرورة إيجاد حل مستدام ووضع خارطة طريق لمعالجة أزمة النزوح في إطار تعاون إقليمي ودولي.

وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أن المباحثات تطرقت إلى الأوضاع والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ونتائج قمة جدة، وضرورة إيجاد حل سياسي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.