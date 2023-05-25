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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

النائب العام لـ«روسيا الاتحادية» يبدي سعادته بزيارة القاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أبدي السيد إيغور كراسنوف النائب العام لدولة روسيا الاتحادية سعادته بالتواجد في القاهرة استجابةً لدعوة النائب العام المستشار حمادة الصاوي في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين المصرية والروسية.

وأكد إيغور كراسنوف، أن الجو الجميل الذي شاهدناه في زيارة القاهرة يجعلنا نناقش أكثر نشاطًا وحماسًا لجميع المواضيع بين البلدين بهدف تعزيز العلاقات وتوسيع نطاقها في كل الاتجاهات.


يذكر أن المستشار حمادة الصاوي استقبل، أمس الأربعاء، السيد إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.

وتأتي الزيارة استجابةً لدعوة النائب العام لنظيره النائب العام لروسيا الاتحادية؛ في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، وجدول الأعمال المكمل لها بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي الملحق بالمذكرة، والموقع بين النيابتين في منتصف يونيو الماضي.

النائب العام المستشار حماده الصاوي النائب العام النائب العام لروسيا السيد إيغور كراسنوف