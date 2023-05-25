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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة 6 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر في أريحا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أُصيب ستة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.
وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وداهمت عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وحاصرت منزل أحد المواطنين الفلسطينيين.
وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل، ما أدى لإصابة ستة شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينها إصابة حرجة.
وأغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل المخيم ومنعت سكانه من الدخول أو الخروج منه، وكذلك منعت سيارات الإسعاف من الدخول، وعززت قواتها بآليات عسكرية ثقيلة.

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