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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الروسية تسقط طائرة "ميغ – 29" أوكرانية في دونيتسك

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ – 29"، و20 طائرة مسيرة، و16 صاروخ "هيمارس" أمريكية في جمهورية دونيتسك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز ميغ – 29، تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدة غريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخلال النهار، تم اعتراض 16 صاروخًا من راجمات هيمارس".

وأضافت الوزارة: "تم تدمير 20 مسّيرة أوكرانية في مناطق بلدات بوكروفسكوي، وتيرني، وكيريلوفكا، وكرابيفنيتسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزولوتاريفكا، وتشيرفونايا ديبروفا، ونوفوكراسنيانكا، وزمييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقة تسفيتكوفوي في زابوروجيه، وروبانوفكا في مقاطعة خيرسون".

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