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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا.. تفعيل حالة التأهب الجوي وتحذير من ضربات جوية روسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الإدارة العسكرية في كييف، اليوم الخميس، تفعيل حالة التأهب الجوي، بعد انطلاق صفارات إنذار تحذر من ضربات جوية روسية، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية. 

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بدويّ صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف. 

وحذرت السلطات الأوكرانية من خطر هجوم بطائرات مسيرة روسية على كييف، داعية سكان العاصمة للبقاء في الملاجئ حتى انتهاء التنبيه.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأربعاء عن تسجيلها 23 اشتباكًا قتاليًا في خمسة اتجاهات وهم كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وذكر بيان لهيئة الأركان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن "القوات الروسية شنت نهارًا 17 غارة جوية، ونفذت حوالي 20 هجومًا من طراز MLRS على مواقع قواتنا ومناطق مأهولة بالسكان".

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