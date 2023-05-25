المفوضية الأوروبية تطالب بولندا بدفع غرامات بـ174 مليون يورو

طالبت المفوضية الأوروبية بولندا بدفع جزء من الغرامات المفروضة على وارسو، بسبب عدم امتثالها لقرارات المحكمة الأوروبية حول إصلاح النظام القضائي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأفاد ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان ويغان، لإذاعة "RMF FM"، بأن إجمالي المبلغ المفروض على بولندا بلغ نحو 174 مليون يورو، وأن المفوضية أرسلت طلبا إلى بولندا لدفع جزء من هذه الغرامة.

ووفقا لإذاعة "RMF FM"، تخطط المفوضية الأوروبية خصم المبالغ المستحقة على بولندا من صناديق التمويل الأوروبية، وذلك بسبب رفض وارسو دفع الغرامة.

وأصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج في أكتوبر 2021، قرار قضائيا يلزم بولندا بدفع مليون يورو يوميا لصالح المفوضية الأوروبية كغرامة لعدم الامتثال لقرار محكمة سابق بإنهاء أنشطة الغرفة التأديبية للقضاة.