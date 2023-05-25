الأمن يصدر قرارات عاجلة بعد نشوب حريق شقة سكنية بالعجوزة

"حينما حاصرت النيران الشقة، واخنق دخانها الكثيف ثلاثتهم استطاع رجال الإطفاء إنقاذ اثنين منهم والثالث لفظ أنفاسه الأخيرة" كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص مات نتيجة نشوب حريق داخل شقته بالعجوزة، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفة التشريحية للجثة لبيان سبب الوفاة.

كما كلفت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لمعرفة سبب اشتعاله.

كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، تمهيدًا لسؤال الشاهدين الذين تم إنقاذهم بواسطة رجال الحماية المدنية، عن سبب الحريق وكيفية اندلاعه.

وتلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشيخ محمود خليل الحصري من شارع طنطا بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالطابق العاشر بعقار مكون من 15 طابق وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع أحد الأشخاص وإنقاذ اثنين آخرين دون إصابتهما وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.