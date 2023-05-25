بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية، أمس الأربعاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 1.27 %، عند 10.912,72 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.39 % ليستقر عند 881,58 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 1.44 % بمجموع 816,82 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.12 % بمجموع 8.953,79 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 247 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 565 مليار درهم مغربي.