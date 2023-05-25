للمرة الثانية تواليًا.. إنتر ميلان يتوج بطلًا لكأس إيطاليا على حساب فيورنتينا

حصد فريق إنتر ميلان، مساء الأربعاء، لقب بطولة كأس إيطاليا 2023، بعد الفوز على نظيره فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في النهائي، الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وقلب الإنتر، الطاولة على فيورنتينا، بعد تأخره في النتيجة بهدف، سجله نيكولاس جونزاليس في الدقيقة الثالثة منذ بداية اللقاء.

واستطاع النيراتزوري، العودة في النتيجة، عن طريق المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 29 و37، ليقود الإنتر إلى للتتويج بلقب كأس إيطاليا للمرة الثانية على التوالي.

وتوج فريق الأفاعي تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، ببطولة كأس إيطاليا للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وواصل إنتر ميلان بقيادة إنزاجي، تحقيق الإنجازات خلال الموسم الجاري 2022-2023، حيث حصد لقب بطل السوبر الإيطالي، وكأس إيطاليا، فضلًا عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.