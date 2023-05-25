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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يستقبل رئيس البرلمان البرتغالي

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، التي يزورها حاليًا، رئيس البرلمان البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين البلدين في المجال البرلماني، وسبل تطوير العلاقات والتعاون في المجالات كافة.

وقام الرئيس الجزائري منذ الاثنين الماضي بزيارة إلى البرتغال بدعوة من نظيره البرتغالي مارسيلو ربيليو دي سوزا، جرى خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من أجل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في مجالات الصناعة وتكنولوجيات الاتصال والتبادل الثقافي والتجارة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس البرلمان البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا بحث العلاقات الثنائية