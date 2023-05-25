أنغام تتصدر تويتر بهاشتاج «أنغام صوت مصر»

تصدر هاشتاج «أنغام صوت مصر» تريند المركز الأول على "تويتر"، وذلك بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول لقب "صوت مصر".
وكانت أنغام قد تصدرت تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي خاصة مع وقوف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي والجمهور من مختلف الجنسيات فى ختام وصلتها الطربية لتحيتها بعاصفة من التصفيق التي امتدت لعدة دقائق.
كما تواصل أنغام تصدرها المركز الأول لتريند يوتيوب بكليب أغنيتها الجديدة "سيبك انت" متخطيه حاجز المليون مشاهدة.
أغنية "سيبك أنت"، لأنغام من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.