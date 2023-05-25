أنغام تتصدر تويتر بهاشتاج «أنغام صوت مصر»

تصدر هاشتاج «أنغام صوت مصر» تريند المركز الأول على "تويتر"، وذلك بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول لقب "صوت مصر".

وكانت أنغام قد تصدرت تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي خاصة مع وقوف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي والجمهور من مختلف الجنسيات فى ختام وصلتها الطربية لتحيتها بعاصفة من التصفيق التي امتدت لعدة دقائق.

كما تواصل أنغام تصدرها المركز الأول لتريند يوتيوب بكليب أغنيتها الجديدة "سيبك انت" متخطيه حاجز المليون مشاهدة.

شهادة كبار ملحني وشعراء وفناني الوطن العربي الذين رسموا خارطة الفن الحديث وتقديرهم لصوت مصر أنغام ❤️#أنغام_صوت_مصر pic.twitter.com/K2EFuuIsLC — 𝐺𝑜𝑟𝑔𝘦𝑜𝑢𝑠 𝐴𝑛𝑔ℎ𝑎𝑚 (@GorgeousAngham) May 24، 2023

أغنية "سيبك أنت"، لأنغام من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.

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