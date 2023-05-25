واشنطن: نتأكد من استخدام قوات كييف أسلحة أمريكية في بيلجورود

أعلنت واشنطن أنها تحقق في استخدام قوات كييف أسلحة أمريكية لاستهداف أراضي روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، رفض الولايات المتحدة استخدام المعدات العسكرية الأمريكية لضرب الأراضي الروسية، وأن واشنطن تبحث بجدية في التقارير التي أفادت باستخدام المخربين الأوكرانيين للمعدات الأمريكية في هجومها على مدينة بيلغورود الروسية.

وأضاف: "أبلغنا أوكرانيا رسالة واضحة برفضنا القاطع لاستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء فيديو يظهر أسلحة قوات كييف الأمريكية التي دمرها الجيش الروسي في مقاطعة بيلجورود، بعد محاولة قوات خاصة أوكرانية التسلل إلى المقاطعة الروسية يوم الاثنين الماضي.

وأظهر الفيديو مدرعات محترقة وعربات أمريكية من طراز هامبفي مدمرة ومعطوبة.