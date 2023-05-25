تفحمت بالكهرباء.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالهرم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في شارع الهرم، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.



محتويات الشقة احترقت



وأفاد تقرير المعمل الجنائي أن ماس كهربائي أدى إلى حريق الشقة بكامل محتوياتها.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية دوبلكس بالطابق الثالث فوق الأرضي، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



ماس كهربائي السبب



وكشفت تحريات المباحث أن ماسًا كهربائيًا بإحدى الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



كان المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية داخل أحد العقارات بشارع الهرم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء.