برايتون يفرض التعادل على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فرض فريق برايتون أند هوف ألبيون، مساء الأربعاء، التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، في لقاء مؤجل من الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح فيل فودين التهديف لصالح السيتي في الدقيقة 25، وأدرك خوليو إنسيسو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ويعد هذا اللقاء بالنسبة لجماهير مان سيتي، تحصيل حاصل، حيث حسم السماوي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه في الموسم الجاري 2022-2023.

في المقابل، تعد هذه المباراة ذات أهمية كبيرة لفريق طيور النورس، الذي ينافس على مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وبذلك التعادل، واصل برايتون عروضه المميزة أمام كبار البريميرليج، حيث فاز على كل من، مانشستر يونايتد، وليفربول، وتشيلسي، وأرسنال، وأخيرًا تعادل مع مانشستر سيتي، وسجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 9 أهداف، وكل ذلك بقيادة المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي.

وبتلك النتيجة، رفع برايتون رصيده إلى 62 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وصل مانششتر سيتي إلى 89 نقطة على صدارة الترتيب.