قافلة طبية للشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الصحة بقرية قاطية في شمال سيناء

نفذت الإدارة المركزية للطب الرياضي بشمال سيناء أمس الأربعاء، قافلة طبية بمركز شباب قاطية بمدينة بئر العبد وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحة بشمال سيناء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن ذلك في إطار خطة الدولة بتنفيذ قوافل طبية بمحافظات الجمهورية .

وأوضح الدكتور طارق دعم مديرية الصحة الكامل للقوافل الطبية بالمحافظة مشيراً أن القافلة تضمنت عدداً من التخصصات "باطنة- رمد - عظام- أطفال -نساء- تحليل ". وأشار إلي حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير منظومة الطب الرياضي على مستوى الجمهورية، ودعم وزارة الصحة الدائم في توفير الكوادر الطبية عالية الكفاءة والخبرة، لخدمة أهالينا بشمال سيناء