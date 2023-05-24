فيوتشر يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري

حقق فريق فيوتشر انتصار هام علي سيراميكا كيلوبترا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب فريق فيوتشر احمد عاطف بعد متابعة تسديدة عمر كمال في الدقيقة 59 من أحداث اللقاء.

وشهدت المباراة تألق كبير من حارس مرمى فيوتشر اللاعب محمود جنش، بعدما منع اكثر من هدف محقق لفريق سيراميكا كيلوبترا.

بتلك النتجية ارتفع رصيد فيوتشر الي 54 نقطة من 28 مباراة وفي المركز الثالث، بينما تجمد فريق سيراميكا كيلوبترا عند النقطة 31 في المركز الثاني عشر.