إصابة شخصين في حريق هائل بمخزن مواد غذائية بالمنيا

أُصيب شخصين إثر نشوب حريق هائل في مخزن مواد غذائية بمدينة بني مزار بشمال محافظة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل، بمخزن مواد غذائية ملك "ح.ص"، و"م.ش"، ويقع في شرق المحطة بجوار مسجد الشيخ سيد بمدينة بني مزار.

بانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل والمحلات المجاورة، وتبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمد شحاته قنديل 27 عاما، محمد خالد أحمد، 22 عاما، يقيمان في مدينة بني مزار، والأول مصاب بحروق بالذراعين وتم نقله إلى مستشفى مغاغة المركزي، والثاني باختناق وتم نقله إلى مستشفى بني مزار المركزي لتلقي العلاج.

وبانتقال فريق من الوحدة المحلية لحصر التلفيات والمعاينة تبين أن المخزن مقام على مساحة 200 متر مربع، وانحصرت الخسائر المادية في احتراق محتويات المخزن بالكامل، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق.