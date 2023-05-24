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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني يسجل 23 اشتباكا قتاليا في خمسة اتجاهات

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء عن تسجيلها 23 اشتباكا قتاليا في خمسة اتجاهات وهم كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وذكر بيان لهيئة الأركان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن "القوات الروسية شنت نهارا 17 غارة جوية، ونفذت حوالي 20 هجومًا من طراز MLRS على مواقع قواتنا ومناطق مأهولة بالسكان".

وتوقعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية والغارات الجوية في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

باخموت القوات الروسية الأوكرانية الجيش الأوكراني بوتين