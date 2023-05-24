تشريح جثة عامل قتل في مشاجرة بأبو النمرس

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة عامل، بعدما لقي مصرعه في مشاجرة، إثر إصابته بضربة علي الرأس في منطقة ابو النمرس، كما طالبت النيابة إعداد تقرير طبي بالإصابات التي لحقت به، وكذلك تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما صرحت بدفن المجني علي عقب الانتهاء من ذلك.

يذكر أن بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يؤكد نشوب مشاجرة بين فردين وسقوط أحدهم قتيلا، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "ع.م.ا"، وبه جرح غائر بالرأس.



وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليه لقي مصرعه علي يد اخر في مشاجرة، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.