حبس مسجل بتهمة حيازة 100 قرص مخدر في أبو النمرس

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مسجل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة الإتجار في الأقراص المخدرة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم لبيان عما إذا كان معه شركاء من عدمه.

وكذلك أمرا بإرسال عينة من المضبوطات التي كانت بحوزة المتهم للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بها.



الواقعة بدأت بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس تفيد قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد كمين للمتهم وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وبحوزته (100 قرص مخدر متنوع- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة.. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.