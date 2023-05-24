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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ عمر عصر ويشيد بأداء لاعبي المنتخب ببطولة العالم لتنس الطاولة

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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خلال إتصال هاتفي بالبعثة، قدم وزير الشباب والرياضة  الدكتور اشرف صبحي التهنئة، للاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لتأهله التاريخي لدور ال16 بعدنا فاز علي بطل السويد والمصنف العاشر عالميًا ووصيف بطولة العالم 2021، في دور الـ32 ببطولة العالم المقامة حاليًا في جنوب إفريقيا.

 

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بأداء كافة لاعبي ولاعبات منتخب مصر لتنس الطاولة ببطولة العالم بجنوب أفريقيا، والمُقامة خلال الفترة من 20 وحتى 28 مايو الجاري.

 

وأكد "صبحي" أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالًا لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

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