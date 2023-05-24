«هشام عز العرب» يفوز بجائزة «الإنجاز مدى الحياة» من «أفريكان بانكر» لعام 2023

منحت مجلة "أفريكان بانكر" هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB، جائزة "الإنجاز مدى الحياة "Lifetime Achievement Award" لعام 2023، جاء ذلك في ضوء إعتراف المؤسسات الدولية بإنجازات "عز العرب" الإستثنائية طوال مسيرته المهنية ومساهماته المتميزة بالمجال المصرفي.

جاء ذلك خلال احتفالية توزيع جوائز مجلة "African Banker" لعام 2023، خلال الإجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي يوم 24 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

تُمنح جائزة "الإنجاز مدى الحياة" "Lifetime Achievement Award" لأفضل مصرفي عمل طوال مسيرته المهنية بلا كلل لتعزيز الخدمات المصرفية، بالإضافة لتقوية دور قطاع الخدمات المالية في القارة الإفريقية، وتقوم اللجنة المٌختصة كل عام بإنتقاء أكثر شخصية مؤثرة بالصناعة المصرفية والمالية على مستوى القارة.

وقررت اللجنة اختيار "عز العرب" لمنحه الجائزة عام 2023، وذلك لكونه صاحب بصمة إيجابية واضحة وتأثير غير مسبوق على سوق الخدمات المالية والمصرفية على مستوى القارة، بالإضافة إلى مساهماته الكبيرة في تنمية وتدريب الكوادر المصرفية بإعتباره قدوة ونموذج مثالي يحتذى به، بالإضافة الى نزاهته المعهودة، مما جعله مصدر إلهام للكثيرين داخل وخارج الصناعة المصرفية.

وفي هذا السياق، أوضحت المجلة أن قيادة "عز العرب" المحترفة للبنك التجاري الدولي-مصر، ساهمت في بناء أحد أكثر بنوك القطاع الخاص نجاحًا في إفريقيا والأسواق الناشئة، مؤكدة ريادة البنك على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى إلتزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية خصوصًا فيما يخص حوكمة الشركات وإدارة المخاطر، ليتبوأ مكانة رفيعة على قمة القطاع المصرفي.

وفي السياق ذاته، عبر "هشام عز العرب" عن إمتنانه وإعتزازه بإختياره لفوزه بتلك الجائزة المرموقة، مؤكدًا أن النجاح لم يكن عملًا فرديًا وإنما جاء نتيجة تفاني وإلتزام فريق عمل "التجاري الدولي"، والذي كان الدافع الرئيسي لتحقيق سجل حافل من الإنجازات غير المسبوقة للبنك.

وأضاف "عز العرب" أن مثل هذه الجوائز من المؤسسات الدولية المرموقة تبرهن وتؤكد وجود مواهب وكوادر أصحاب إمكانات متفردة بسوق الخدمات المالية بمصر.

والجدير بالذكر أن جوائز "African Banker" تُعتبر إشادة بأفضل الممارسات في الخدمات المصرفية على مستوى قارة إفريقيا، حيث يتم تكريم البنوك صاحبة الريادة وقادة الصناعة المصرفية في إفريقيا، هذا ويُعد حفل توزيع الجوائز حدثًا سنويًا يُنظم بدعم من مجموعة بنك التنمية الإفريقي "بإعتباره الراعي الرسمي للحدث"، وصندوق الضمان الإفريقي بصفته الراعي البلاتيني، وبنك التجارة والتنمية كشريك راعي.

جمعت أمسية الإحتفال لفيف من اللاعبين الرئيسين بالصناعة المصرفية، بالإضافة إلى كوكبة من المسئولين الحكوميين من إفريقيا ومختلف دول العالم، للإشادة بإنجازات المؤسسات والأفراد الذين ساهموا بشكل كبير في إصلاح وتعزيز القطاع المصرفي والمالي في القارة، بجانب دفع نمو الاقتصاد المُستدام بإفريقيا.







