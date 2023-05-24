لاكاي يهدر ركلة جزاء لبيراميدز أمام حرس الحدود

أهدر فخر لاكاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ركلة جزاء لفريقه في مباراة حرس الحدود، المقامة بينهما علىملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والخمسين، تصدى لها فخر لاكاي المهاجم الجنوب أفريقي ولكنها سددهافي يد حارس مرمى الحدود.

وحاول بيراميدز تسجيل هدف مبكر لارباك حسابات الضيوف، ولكن دفاع الحدود كان متميزا في الشوط الأول، وحاولواخطف هدف في مرمى أصحاب الأرض، ولكن الشوط انتهى بالتعادل السلبي.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: هشام محمد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - فخر الدين بن يوسف