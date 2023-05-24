بالفيديو.. تعليم الأقصر ينشر لغة الإشارة لدعم الصم وضعاف السمع

افتتح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأربعاء، "المركز الإشاري" بمقره الرئيس بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالزناقطة، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال “صبري خالد”، إن المركز يهدف إلى نشر ثقافة لغة الإشارة بين أفراد المجتمع ليتمكنوا من فهم أصحاب إعاقة الصم وضعاف السمع، ويستهدف المركز عدة فئات من المجتمع، منها أولياء أمور الطلاب أصحاب الإعاقة، وكذلك العاملين بالمؤسسات التعليمية.

وأضاف: يستهدف المركز نشر ثقافة لغة الإشارة داخل الهيكل الإداري للدولة، والأماكن التي يتردد عليها المصاب بالصمم مثل البنوك، البريد، المطارات، محطات السكة الحديد، مقرات الرعاية الصحية، والتأمين والمعاشات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المركز الإشاري سيلعب دورا رئيسيا في المجتمع الأقصري تيسيرا لأبنائنا من طلاب الصم، وسنتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة أفضل لأبنائنا من خريجي مدارس التربية الخاصة.

وتم خلال الفعالية، عرض مادة فيلمية قصيرة توضح دور المركز وأهدافه كانت قد أعدتها مسبقًا إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

حضر الافتتاح صفوت جارح وكيل المديرية، وإيمان العال مدير عام التعليم العام، وسيد النوبي مدير إدارة التربية الخاصة، والدكتور إميل نظير مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومحمد سيد مدير إدارة الأقصر التعليمية.

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