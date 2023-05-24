إندونيسيا وسلوفينيا تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري

اتفقت إندونيسيا وسلوفينيا على استكشاف إمكانية التعاون التجاري في العديد من القطاعات، بما في ذلك الأدوية ومنتجات المنسوجات والأثاث، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي قولها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرتها السلوفينية تانيا فاجون في العاصمة جاكرتا اليوم الأربعاء "سنستكشف أيضًا إمكانات التعاون اللوجستي لتعزيز التجارة بين البلدين".

وخلال اجتماعهما، أطلعت مارسودي، الوزيرة فاجون على مجالات الاستثمار الإندونيسية ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار، قائلة:" توصلنا أيضا إلى اتفاق بشأن تسريع الانتهاء من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي".

ووفقًا لوزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية، شكلت التجارة الثنائية مع سلوفينيا 14.71 في المائة من إجمالي تجارة إندونيسيا في السنوات الخمس الماضية، وزادت التجارة بين البلدين بنسبة 45.4 في المائة في عام 2022.

ورحبت وزيرة الخارجية السلوفينية بزيادة التجارة مع إندونيسيا، لكنها أشارت إلى أن البلدين لا يزالان يتمتعان بالكثير من الإمكانات التي لم يتم استغلالها بعد.