ديانا كرزون تحيي حفل الاحتفاء بزفاف ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله

تعيش النجمة الأردنية ديانا كرزون، ايامًا مليئة بالنجاح، بعدما شاركت في إحياء حفل الحناء الذي أقامته جلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة قرب زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وقدمت في الحفل بصوتها باقة من الأغاني الخاصة بالمناسبة.

وبالتزامن مع هذه المشاركة، أطلقت ديانا اغنيتها الجديدة "الهوية أردنية" والتي جاءت بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الاستقلال، تعاونت بها مع الشاعر الغنائي عمر ساري، والملحن محمد بشار والاغنية توزيع موسيقى لخالد مصطفى "كابو"، وحققت الأغنية رواجًا كبيرًا بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وضمن ذات السياق، تستعد ديانا للغناء امام أكثر من 20 ألف شخص في الحفل الأضخم على مستوى الوطن العربي، والذي أعلن الأردن إقامته يوم الإثنين الموافق 29 مايو الحالي، في ستاد عمان الدولي بمشاركة نخبة من نجوم الوطن العربي، للاحتفاء بزفاف ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله، وهو الحفل الذي نفذت تذاكره كاملة بعد اقل من ثلاث ساعات على طرحها.

وقالت ديانا أنها سعيدة جدًا بوجودها بهذا الحفل، واصفةً فرحها به بأنها "فرحة وطن كبيرة"، تشبه فرحة جميع الأردنيين، مشيرةً ان حالها كحال أي أم أردنية بفرح ابنها: "سيدي حسين"، وأن مشاعرها وأحاسيسها هي ما تحس به أي فتاة في زفاف شقيقها.

وأضافت ديانا أنها ستقدم أغاني الفرح والأعراس، بشكل عام، علمًا بأنها تمتلك عددًا من الأغاني الخاصة بزفة العرسان، وسبق أن قدمتها هديةً إلى ولي العهد الأردني، إبان الإعلان عن خطوبته الآنسة رجوة آل سيف.