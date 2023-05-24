أستاذ اقتصاد سياسي يكشف عن تفاصيل أزمة ارتفاع سقف الدين الأمريكي

كشف ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، تفاصيل أزمة ارتفاع سقف الدين الأمريكي، والخطوة التي ستقوم بها الدول العربية ومصر لتفادي هذه الأزمة.

وقال قلاوون، خلال مداخلة عبر «سكايب» على قناة «صدى البلد»، إن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على البنك الفيدرالي الأمريكي، والدين الأمريكي وصل إلى 31 تريليون دولار وسيرتفع أكثر من ذلك.

وأضاف ناصر قلاوون، مساء اليوم الأربعاء، أنه إذا حدثت مشكلة اقتصادية في أمريكا فإن العالم أجمع سيتأثر بهذه الأزمة؛ وهو أمر قد يؤدي لحدوث هزة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، أيضًا، مؤكدًا أن هذا الأمر عبارة عن مصارعة سياسية أمريكية وليست اقتصادية.

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن صانع القرار الأمريكي لن يترك الوضع الاقتصادي كما هو عليه بشأن سقف الدين المُرتّفع، مؤكدًا أن هذه الأزمة ستدفع الدول العربية ومصر إلى تنويع سلة عملاتها الأجنبية في التعاملات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي يواجه تحديًا كبيرًا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده حاليًا؛ لأنه لم يقم باصلاحات داخلية في قطاعي البنية التحتية والصحة.