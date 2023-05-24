حفلات موسيقية وغنائية في نويبع وطابا لتنشيط السياحة

تستعد مدينة نويبع لاستقبال احتفالية ضخمة لمجموعة من العروض الفنية والموسيقية، ومن المخطط البدء فى إقامة مجموعة من الأحداث والحفلات مع بداية موسم الشتاء بباقة من اكبر الفنانين والنجوم المصريين والعرب والأجانب خلال خطة طويلة الأجل لجعل مدينتي نوبيع وطابا مقصدًا للسياحة العالمية ومنارة الحفلات الموسيقية فى خليج العقبة.



يأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح المرحلة الثانية من التطوير والتنمية المستدامة في يوم السبت المقبل، والتي بدأت منذ عام ٢٠١٩ وعقب جائحة كورونا وتبعيتها في نوبيع السياحية والتي تحتوي على أول شاطئ خدمي مكتمل الخدمات وتم إنشاءه باستخدام الموارد الطبيعية من أخشاب وخلافه بالإضافة إلي مركز للغوص والألعاب المائية ووغيرها من الأنشطة الأخرى، هذا بجانب القيمة التاريخية لهذا المكان الذي يعد أشهر بقاع العالم.

ويعد افتتاح السوق التجاري السياحي إضافة كبيرة في تنمية السياحة العالمية بمدينة نوبيع وتحتوي على مسرح لإقامة الحفلات الترفيهية بصفة أسبوعية وتم تطبيق أعلى معايير التصميمات للتمسك بالهوية الطبيعية في ظل المقومات الطبيعية المحيطة بالمنطقة وتطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية واشتراطات وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء لضمان تشغيل سياحى لائق مؤَمن على أعلى مستوى، بالإضافة الى مناطق عامة وحدائق لخدمة سكان المدينة وزوراها والسائحون وحمامات عامة وعدد ٣٤ نشاط خدمي منهم مطعم فلافل ومقلوبة ومقهى شرقي يعكس صورة سيناء ومصر الحبيبة وتقاليدها العظيمة.

ويتزامن افتتاح المشروع مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة وحرص القيادة السياسية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية وتنمية شبه جزيرة سيناء بما فيها نوبيع وطابا وسانت كاترين ودهب.