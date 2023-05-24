خاص.. رئيس اتحاد المصارعة: انفراجة في أزمة أحمد فؤاد بغدودة

تواصل اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة مع والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة من أجل العمل سريعًا على عودته والانتظام في معسكر المنتخب الوطني وإغلاق صفحة الماضي.

وأكد اللواء عصام نوار خلال تصريحاته الخاصة لـ “البوابة نيوز”، عقب العودة من تونس بعد تتويج البعثة المصرية بلقب البطولة الأفريقية أن اتحاد المصارعة يعمل دائما على مصلحة اللاعبين وهناك محاولات مستمرة لتصحيح المسار وإيجاد حلول سريعة لدعم الأبطال وتشجيعهم على مواصلة الانتصارات وحصد البطولات.

وأعرب اللواء عصام نوار في أول تعقيب له على تصرف اللاعب عن حزنه الشديد، مؤكدًا أن المصارع أحمد فؤاد بغدوده لم يتحدث مع أي مسؤول داخل الاتحاد، ولم يُفصح لأحد عن مخططه، وهرب بطريقة مخزية في اليوم التالي لمشاركته في البطولة الأفريقية التي اختتمت بتونس.

وكشف اللواء عصام نوار عن أن اللاعب طلب منه جواز السفر بحجة الخروج من الفندق لشراء بعض الهدايا لأسرته ولكنه خرج ولم يعُد.

وأعرب رئيس اتحاد المصارعة عن سعادته الكبيرة بعد إعلان الأكاديمية الوطنية للتدريب برعاية المصارعة أحمد فؤاد بغدودة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مؤكدًا أن القيادة السياسية دائمًا ترعى الأبطال في كافة الألعاب.

من جانب آخر كشف العقيد السيد جمعة عضو المجلس أن إدارة الاتحاد برئاسة اللواء عصام نوار تسابق الزمن للوصول للاعب أحمد فؤاد بغدودة وهناك محاولات مكثفة من جانب المجلس لإنهاء هذه الازمة والعمل سريعاً على عودة بغدادة للعب باسم المنتخب الوطني.

وأضاف العقيد السيد جمعة أن منتخب مصر حقق نتائج مميزة في البطولة الأفريقية ولكن للأسف الشديد تصرف بغدودة قضي على فرحة الجميع.

وكشف عضو مجلس الإدارة أن اللاعب بغدودة يحظى باهتمام كبير، وضمن لاعبي المشروع القومي والبطل الأوليمبي، وكان يتم تحضيره للعب في وزن ٦٠ ك بدلا من وزنه الحالي ٦٣ كيلو.