ريال مدريد يتقدم بهدف على رايو فاليكانو في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه رايو فاليكانو، بهدف للا شئ خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر بطولة الدوري الإسباني 2022-2023.

وسجل هدف الريال الوحيد حتى الآن، الفرنسي كريم بنزيما من مراوغة رائعة لحارس المنافس، وذلك في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي بنتيجة 1-0.

وحرص لاعبو ريال مدريد، على دعم البرازيلي فينيسيوس جونيور زميلهم بالفريق، قبل مباراة الميرينجي أمام رايو فاليكانو، بارتداء قميصه أثناء نزولهم أرضية الملعب، وارتدى اللاعبون القميص رقم 20 وعليه اسم النجم البرازيلي ويحمل رسالة: «فينيسيوس نحن معك».

كما رفعت جماهير الريال، لافتة كبيرة في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، دعمًا للاعب فينيسيوس جونيور، تحمل عبارة: «فينيسيوس نحن جميعًا معك. هذا يكفي بالفعل».

ويأتي ذلك، بعدما تعرض فينيسيوس لعنصرية كبيرة أثناء مباراة الريال الأخيرة أمام فالنسيا، يوم الأحد الماضي، حيث اعتدت جماهير الخفافيش على اللاعب البرازيلي لفظيًا، موجهين له عبارات عنصرية، أدت إلى حصوله على بطاقة حمراء مع نهاية اللقاء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جاره أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر وفي رصيده 46 نقطة.