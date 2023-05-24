علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر أمام سراميكا في الدوري

أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي فيوتشر بنظيره سيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع : باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل – جوزيف جوناثان .

خط الوسط: مهند لاشين – غنام محمد – محمد رضا – ناصر ماهر – عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم : أحمد عاطف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ، محمد طارق وطارق طه ومحمد عبد السلام والحاجي باري وسعد سمير وأيمن الصفاقسي وعمر السعيد ومصطفى البدري وعمر كمال.