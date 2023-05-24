الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برايتون

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على برايتون بملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، وينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الهداف النرويجي، إيرلينج هالاند، هجوم السيتي أمام برايتون، ويعاونه الجزائري رياض محرز، والدولي الإنجليزي فيل فودين.

ويتواجد البلجيكي كيفين دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا، في التشكيل الأساسي للسماوي، بالرغم أن كتيبة المدرب جوارديولا حسمت لقب البريميرليج لصالحها هذا الموسم.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، فيما يأتي برايتون في المركز السادس وفي رصيده 61 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: كايل والكر، ريكو لويس، جون ستونز

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا

وفي الهجوم: إيرلينج هالاند، رياض محرز، فيل فودين.