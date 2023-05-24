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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حلمي طولان يعلن تشكيل سيراميكا أمام فيوتشر في الدوري

حلمي طولان
حلمي طولان
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر في الجولة الـ٢٩ من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

 عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل  - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت

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