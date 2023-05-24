شاكيرا ترفض غزل الممثل الأمريكي توم كروز

أفادت تقارير مطلعة أن المغنية شاكيرا وجهت للممثل الأمريكي توم كروز بالتوقف عن مغازلتها، بعد أن أثارت إعجابه خلال حضورهما سباق فورميولا وان في ميامي.

ويبدو أن توم كروز "60 عاما"، كان يغازل المغنية الكولومبية شاكيرا "46 عاما"أثناء لقائهما في السباق، مما أثار التكهنات حول علاقة محتملة بينهما.

ووفقا لموقع ماركا الإسباني، فإن نجم هوليود كان متيما بحب شاكيرا، وأخبر أصدقاءه بأنه ممتن لها بمشاعر خاصة.

إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن، فبعد أن بعث كروز لشاكيرا زهورا بعد نزهة برفقتها، أثارت المغنية الشهيرة بأنها لا تبحث عن الحب في الوقت الحالي، وأنها تركز على أطفالها بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه العام الماضي.

وبحسب مصدر تحدث إلى مجلة هيت، فإن شاكيرا توسلت لتوم كروز للتوقف عن مغازلتها، وأن كروز كان يبحث بالتقرب اليها بعد لقائهما وتصرف بشكل مشابه لما فعل بعد لقاء زوجته السابقة كاتي هولمز.

وأضاف المصدر، بأن شاكيرا لا تريد أن تحرجه أو تضايقه، لكن ليس لديها انجذاب أو مشاعر خاصة تجاهه، وكل ما كانت تفعله هو من باب اللطف والود فقط

وبحسب ما ورد، تم نقل رسالة عبرت فيها شاكيرا بأدب عن رفضها لتوم كروز.

وبلغت الشائعات حول علاقة محتملة بين توم وشاكيرا، ذروتها عندما تم تصوير الثنائي معا في سباق الفورمولا وان، حيث أبدى توم اهتمامه الشديد بشاكيرا.

وكانت المغنية الشهيرة، انفصلت عن شريكها جيرارد "36 عاما" الصيف الماضي وسط مزاعم بأنه خانها مع امرأة تدعى كلاراشيا مارتي، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.